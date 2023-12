Turetta per 9 ore dal pm | in corso l' autopsia di Giulia 

Leggi su agi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI - Giornata lunghissima per l'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. Alle 19 era inda più di 8 ore l'all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova e, stando a quanto riferito all'AGI, gli esami andranno avanti almeno fino alle 21. Non è nemmeno escluso che sia necessario dedicare un altro giorno all'esame condotto dal consulente della Procura di Venezia, Guido Viel. È finito dopo nove ore l'interrogatorio di Filippodavanti al pm Andrea Petroni nel carcere di Verona. L'auto dei suoi legali e quella del pm hanno lasciato il carcere 'scortati' dalle auto della polizia penitenziaria. L'avvocato Giovanni Caruso ha fatto segno di 'no' alle richieste dei giornalisti di avere informazioni sul lungo faccia a faccia tra il ragazzo accusato di avere ucciso Giulia Cecchettin e il pubblico ministero ...