Turetta | interrogatorio fiume | ‘Voglio parlare e sono pronto a pagare’

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVa avanti da circa otto ore l’di Filippoche sta rispondendo, nel carcere di Verona, alle domande del pm di Venezia Andrea Petroni sull’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, aggredita tra Vigonovo e Fossò l’11 novembre, colpita con una ventina di coltellate e morta dissanguata. Il 21enne, poi, nascose il cadavere vicino al lago di Barcis, in una zona montuosa in Friuli. Corpo che fu ritrovato una settimana dopo. Tre giorni fa davanti al giudice, con le sue dichiarazioni spontanee, oltre a dirsi “affranto” e a spiegare che vuole “pagare”, ha fatto cenno ad un black out mentale, lasciando spazio, però, ad una volontà di collaborazione. Ha spiegato, infatti, che sta cercando di ricostruire “nella memoria” cosa gli è “scattato” in testa quella sera ...