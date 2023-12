Turetta | interrogatorio di 9 ore | “Ho accoltellato Giulia e l’ho vista morire”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I primi risultati dell'autopsia: la ragazza morta per dissanguamento, colpita almeno 25 volte Filipponell'davanti al pm di Venezia cerca di mettere ordine tra fatti ed emozioni alternando parole sussurrate, pause ripetute e silenzi di chi fatica a ricordare o preferisce non indugiare nei particolari sul come e perché ha uccisoCecchettin,