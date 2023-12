Altre News in Rete:

Emanuela Perinetti, il padre non si dà pace: 'Non riusciamo a capire perché'

... invece Emanuela è morta il giorno prima lasciando nel dolore il padre e la sorella Chiara, già segnati dai dolori della vita quando nel 2015 morì Daniela, moglie di Perinetti, per unal. ...

Perché, nonostante le cure, il tumore al seno di Shannen Doherty si è esteso al cervello e ora anche alle ossa Vanity Fair Italia

Shannen Doherty, il tumore si è esteso alle ossa: «Ma io non ho ancora finito di vivere» ilgazzettino.it

Tumore al seno, ecco come prevenire la chemioterapia

Se è vero che le cure per il tumore al seno sono sempre più efficaci come abbiamo visto recentemente grazie a un farmaco in grado di proteggere maggiormente dalle ricadute, è molto importante per le ...

Chi c’era al Pink Tie Ball a Roma. Le foto di Pizzi

Torna alla home X1 / 53 Previous Next Chi c’era al Pink Tie Ball a Roma. Le foto di Pizzi 01/12/2023 La XIV edizione del Pink Tie Ball, l’annuale Charity Gala organizzato da Komen Italia, si è svolta ...