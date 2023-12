Trump è senza immunità Che succede al tycoon per l' assalto al Campidoglio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La corte d'appello di Washington ha stabilito che l'ex presidente degli Stati Uniti Donaldnon gode dell'per le cause civili intentate contro di lui per gli episodi dell'aldel 6 gennaio 2021. La corte stabilisce che«agiva in qualità di candidato alla presidenza» quando ha incoraggiato i suoi sostenitori prima dell'di gennaio, secondo quanto riferisce la "Cnn". Questa decisione apre le porte all'ammissione definitiva di diverse cause civili aperte contro l'ex presidente, in particolare quelle presentate da due agenti di polizia e diversi deputati democratici colpiti dalla violenza scatenata dai suoi sostenitori. I ricorrenti accusanodi aver incitato i suoi sostenitori e, quindi, di essere in ultima ...