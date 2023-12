Truffe a Roma | “Nonna ho il Covid | paga 4 400 euro per sbloccare il mio pacco” Ma l’anziana fa ‘incastrare’ i malviventi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023)agli anziani a, nonnina non cade nella trappola deie li fa arrestare: avevano usato il trucco del nipote in difficoltà. Ecco cosa è successo. Aveva frequentato uno dei tanti corsi anti truffa organizzati dai Carabinieri a(ma non solo). Per questo, quando ha capito che qualcosa in quella telefonata ricevuta “non tornava”, ha deciso di contattare le forze dell’ordine. E grazie alla sua prontezza i Militari dell’Arma sono riusciti ad individuare i truffatori che, poco prima, avevano chiesto alsignora ben 4.400. I corsi di prevenzione anti truffa dei Carabinieri – ilcorrieredellacitta.comIl trucco del nipote in difficoltà: sventata truffa nel quartiere Trieste aNello specifico, il pomeriggio del 27 novembre scorso la ...