Trieste ritorna capitale della boxe per un giorno | nella città di Mitri e Benvenuti | Luca Chiancone prova a prendersi la storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un pugile triestino difenderàsuail titolo di campione italiano dei pesi medi. Il verbo utilizzato è volutamente al futuro perché il match tra l’atleta di casae il fiorentino Yassin Hermi si disputerà sabato primo dicembre al Pala. Non stiamo dunque parlando dei gloriosi vecchi tempi di Tiberioe Nino, due pesi medi triestini pure loro che hanno fatto lae anche quella popolare dell’Italia, ma di una giovane promessa che si sta facendo largo intanto nel panorama nazionale. Paragoni con il passato non se ne possono fare per il talento e i risultati dei suoi predecessori, ma la coincidenza è quantomeno curiosa.nasce a ...