Tregua violata | riprende la guerra tra Israele e Hamas Ma emerge un’agghiacciante verità sull’attacco del 7 ottobre

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pubblicato il 1 Dicembre, 2023 Latraha consentito di liberare alcuni ostaggi israeliani, ma non è durata molto. Si parlava di prorogare ulteriormente lama, come ha comunicato l’Idf (Forze di Difesa Israelian) “ha violato lae ha sparato anche in territorio israeliano”. Sarebbe stato intercettato un missile partito da Gaza e quindi “le Forze di Difesa Israeliane hanno ripreso a combattere contro l’organizzazione terroristica nella Striscia di Gaza”. Anche il Ministero degli Interni di Gaza ha confermato che gli aerei israeliani hanno ripreso a sorvolare sulla Striscia e che è stato riaperto il fuoco nel Nord-Ovest. Le mosse diIl Wall Street Journal aveva fatto sapere che la, nelle ...