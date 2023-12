Travis Scott ha appena realizzato un Royal Oak da 185 000 euro con Audemars Piguet

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 dicembre 2023)non teme mai di spingersi oltre ogni limite con le sue collaborazioni. Negli anni 2000, il marchio ha stretto una proficua intesa al fianco di Jay-Z per la realizzazione di un innovativoOak; un decennio più tardi, ha scelto LeBron James per la produzione del suo orologio personalizzato. Da allora, il team di AP non ha smesso di ingegnarsi: ha coinvolto la Marvel nella creazione di orologi di fascia alta con Black Panther e Spider-Man; ha permesso a Matthew Williams, designer di Alyx, di dare un tocco minimalista ai propri modelli iconici. Ora il marchio continua ad accrescere il suo prestigio culturale attraverso la collaborazione con, Man of the Year di GQ. Da tempoporta al polso alcuni deiOak ...