Transizione tradita | ecco i progetti green dell’Italia a rischio

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In base alla normativa europea sul Clima, centrare l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990 è un obbligo giuridico. Gli Stati membri dell’Ue stanno lavorando a una nuova legislazione per raggiungere questo traguardo e rendere l’Unione climaticamente neutra entro il 2050, ma l’Italia è molto indietro: le ambiziose indicazioni provenienti da Bruxelles sono fin qui in gran parte disattese, e vi è un atteggiamento negativo da parte del nostro Governo rispetto alla politica climatica comune. Ad esempio, entro il 2030 il nostro Paese dovrebbe installare circa 65 Gigawatt (Gw) di impianti solari ed eolici: significa una media di 9 Gw all’anno. Negli ultimi anni, però, siamo rimasti ben al di sotto dei 4. Il 2022 ha fatto registrare 3,4 Gw di nuovo installato e, addirittura, tra il 2013 e il 2021 siamo rimasti stabilmente sotto quota 2 ...