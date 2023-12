Traffico Roma del 01-12-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) LuceverdeBuonaserain coda sul grande raccordo anulare in carreggiata interna per un incidente tra Laurentina allaFiumicino è ancora da lavorare lì alla Trionfale mettere pertra la diramazionenord della Tiburtina in carreggiata esterna code tra laFiumicino allo svincolo di Ciampinoin aumento sulle territorio della capitale ci sono file per un incidente sulla circonvallazione Trionfale altezza di via Trionfale sulla Cassia bis un incidente con code all’altezza del chilometro 5 vicino a via del Prato della Corte in direzione del raccordo anulare incidente poi sulla via Cassia all’altezza di via Agostino scali in zona sud rallentamenti su via Magliana vicino via della Magliana Nuova ancora su via Ostiense con una ...