Traffico Roma del 01-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsul Grande Raccordo Anulare in carreggiata è andata laFiumicino alla diramazioneSud mentre carica esterna code tra la diramazionenord della Tiburtinacomunque in aumento sul territorio della capitale domenica 3 dicembre in programma la seconda domenica ecologica della stagione stop alprivato nella fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 in tema di trasporti fino al 15 dicembre tra le 22 e le 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti per concludere ritardi lungo la linea metro B nelle due direzioni di percorrenza per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...