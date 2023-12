Traffico Roma del 01-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione proseguono i lavori su via Gregorio VII su Piazzale Gregorio VII di in via di Porta Cavalleggeri sino alla 15 dicembre si viaggia su carreggiata arido con inevitabili rallentamenti in tutta l’area circostante sempre in tema di lavori fino al 15 dicembre tra le 22 e le 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti si lavora di notte alla traforo Umberto Primo chiuso per interventi di manutenzione fino al 21 dicembre dalle 22 alle 5:30 del mattino tranne sabato e domenica deviazioni anche per il trasporto pubblico il 3 dicembre in programma la seconda domenica ecologica della stagione stop alprivato in fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nuovamente dalle 16:30 alle 20:03 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da ...