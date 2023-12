Traffico Roma del 01-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità guardano la Ri tra via Nomentana ed il bivio per la 24 code a tratti anche in esterna tra via Ardeatina è l’uscita per Napoli segnalati rallentamenti per incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di via Laurentina un secondo incidente in zona San Basilio su via Fiuminata all’altezza di via Recanati riaperta alvia delle Mura Gianicolensi era stata chiusa all’altezza di viale Aurelio Saffi Per consentire la rimozione di un albero caduto in zona Trastevere chiusa al transito per il parziale crollo di un muro via di Ponziano tra Viale Trastevere e via Giano parrasio ad eccezione dellocale trasporti temporaneamente sospeso il servizio della ferrovia termini c’è Celle in sostituzione è possibile utilizzare la linea bus 105 ...