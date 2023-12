Traffico Roma del 01-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità È momentaneamente ferma la ferrovia termini Centocelle fa sapere ADAC in alternativa si può utilizzare la linea di bus 105 e le altre notizie oggi e domani orario lungo per le metropolitane con le ultime corse da capolinea a 1:30 di notte sempre oggi e domani sospesi i lavori serali sulla metro ha il tram 8 lettera sui binari fino alle 3 di notte e ancora sino alle 21 saranno possibili disagi sulle linee di Trenitalia per uno shock per la protesta comunque Va sottolineato non interessa i collegamenti di ATACTPL e Cotral In collaborazione con Luce Verde infomobilità