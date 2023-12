Traffico Roma del 01-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso sulla tangenziale con code verso il Foro Italico tra la 24 e Corso Francia ripercussioni per ilproveniente dalla A24 code per incidente sulla via Palombarese tra la Nomentana BS via Nomentanaper incidenterallentato anche in viale Marconi all’incrocio con via Corrado Segre E anche sulla Tuscolana nei pressi di via Assisi per accertamenti sulle alberature è chiusa alvia delle Mura Gianicolensi all’altezza di viale Aurelio Saffi per interventi di potatura chiusa anche in via Agostino richelmy a Monteverde per lavori a Chiusa alvia Ponziano tra il Viale Trastevere e via Giano parrasio in tema trasporti è in corso uno ...