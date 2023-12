Traffico Roma del 01-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Luceverdeda ritrovati dalla redazioneincolonnato su via Flaminia tra Prima porta e via dei Due Ponti file su via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est sulla stessa tangenziale si procede in coda tra il tratto Urbano della A24 è via Salaria rallentamenti Poi tra via Salaria e la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpico auto in fila anche verso San Giovanni tra Lo Scalo di San Lorenzo viale Castrense code a tratti sullaFiumicino perintenso tra il raccordo e via del Cappellaccio in direzione Eur la polizia locale Ci segnala code per incidente su Viale Guglielmo Marconi in prossimità di via Corrado Segre ed ancora su via Tuscolana altezza via Assisi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da ...