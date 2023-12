Totti | “Avrei voluto essere allenato da Mourinho”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Se mi sarebbe piaciutoda? Sì, mi sarebbe piaciuto. Come ho sempre detto,dain carriera". Francesco, ex capitano della Roma, confessa il suo sogno (non realizzato) ai microfoni di Radio Tv Serie A con Rds in occasione del Festival di YouTube a Milano. "Meglio-Batistuta o Lukaku-Dybala? Iomesso tutti e quattro insieme: sarebbe stata una Roma abbastanza offensiva. Cosa manca a questa Roma? La continuità di risultati, quando non vinci in continuazione ci sono alti e bassi. Avendo un grandere penso che, alla fine, dipenda tutto dai calciatori", ha aggiuntoche ...