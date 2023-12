Torino | Cairo | 'Abbiamo deciso per la porta a gennaio Sul rinnovo di Gemello'

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il presidente delUrbanoha parlato a Radio Sportiva: "Se prenderemo un portiere a? Assolutamente no, nella maniera pi...

Urbano Cairo: "Meglio non parlare di Europa, il Toro deve pensare a una partita per volta"

. Il patron granata Urbanoè intervenuto a Radio Sportiva per parlare del momento del. Lunedì affronta l'Atalanta, una tappa densa di significati non solo per lo scontro tra il ...

Torino, Cairo: “Non stiamo cercando un portiere per gennaio” Toro News

TORINO, CAIRO: "MEGLIO NON PARLARE DI EUROPA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Petrachi confessa: "Ecco come ho preso Bremer al Toro"

Ospite a Radio Serie A/RDS, Gianluca Petrachi ha spiegato come si è evoluto il ruolo del direttore sportivo oggi: "Se io vado al Toro e il presidente Cairo fa dei ...

Cairo chiude la porta: "A gennaio non arriva nessuno"

Radio Sportiva, che oggi festeggia i suoi primi 13 anni, ha intervistato tra gli altri anche Urbano Cairo. E il presidente del Toro ha fatto il punto sul mercato di gennaio: forse arriverà qualcosa, ...