“Ti stai toccando” Imbarazzo al Grande Fratello | Beatrice lo ha beccato sul fatto E lui continua

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 1 dicembre 2023)la malizia nei confronti di un’amicizia che a detta diLuzzi non è altro che tale. Peccato che però l’altro interessato, Vittorio Menozzi, nella scorsa puntata del2023 abbia invece detto di aver notato una certa sensualità da parte dell’attrice nei suoi confronti. Il gesto sotto le coperte. Da niente a tutto. Gli spettatori sono rimasti per un attimo scioccati da quanto visto, nella diretta in onda su Mediaset Extra. Nelle ultime ore la star di Vivere avrebbe notato qualcosa di strano sotto le coperte e c’entrava il suo innocente amico Vittorio Menozzi. La domanda diLuzzi al2023.scopre Vittorio: “Ti ...