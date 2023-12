Ti ricordi… il Modena di Annibale Frossi in serie A e il tedesco Brulls | “strapagato” 25 milioni di lire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) C’è ilinA…e no, non sono vent’anni fa, ma ben sessanta. C’è ildiche spera di salvarsi ancora, come l’anno prima, e fa un passo avanti in tal senso rifilando 3 gol alla Sampdoria. Prima l’esperto Brighenti, già al quarto centro, poi il grande ex, Oliviero Conti, e infine un futuro vicecampione del mondo: ilAlbert. Nato in una città che non esiste più, Anrath, oggi quartiere di Willich, in Renania,è una mezz’ala veloce, piccola ma anche potente, che muove i primi passi nel Viktoria Anrath per poi passare nelle giovanili del Borussia Monchengladbach e, in un calcio che non c’è più, lì rimane per tanti anni, arrivando anche a vincere qualcosa. Nel 1960 infatti “Die Mythen” vincono il primo ...