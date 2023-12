The Voice Kids | Teresa Ferraro entra a far parte della nuova edizione

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale torna in tv con la piccolache èta a fardi Thein onda su Rai 1 in prima serata., allievaRC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, ha 13 anni e viene dalla provincia di Cosenza. Studia canto con Cecilia da quando era piccolina. Venerdì 24 novembre si è esibita in prima serata su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici Thericevendo 4 Sì dai giudici Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè. La piccola si è esibita con un brano di Alicia Keys, Empire state of mind, cantando e ...