The Good Mothers vince il premio come miglior serie non inglese ai C21 International Drama Awards del 2023

(Di venerdì 1 dicembre 2023) The, prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriet Spencer per House Productions, si è aggiudicata unimportante ai C21. In occasione dei C21del, lo show Theha vinto ilin lingua non. Laoriginale italiana, disponibile su Disney+, è stata inoltre inserita tra letelevisive dell'anno dalla nota rivista britannica "The Economist". Questi riconoscimenti si aggiungono al "Berlinales Award" vinto alla 73° edizione del Festival ...

Altre News in Rete:

The Good Mothers vince come miglior serie drama in lingua non inglese

- Pubblicità - In occasione dei C21 International Drama Awards del 2023 ,Mothers ha vinto il premio come miglior serie drama in lingua non inglese . La serie originale italiana, disponibile su Disney+ , è stata inoltre inserita tra le migliori serie televisive ...

Al via la COP28 di Dubai, ecco cosa succederà thegoodintown.it

Only the good die young Jacobin Italia

"The Good Mothers" vince un premio ai C21 International Drama Awards

Roma, 1 dic. (askanews) - In occasione dei C21 International Drama Awards del 2023, 'The Good Mothers' ha vinto il premio come miglior serie drama ...

Across The movies rende omaggio a Jannacci al cinema Eliseo Cesena

Talento immenso e spesso spiazzante, Enzo Jannacci ha navigato tra tanti generi diversi perché lui stesso era un “genere”. Nella nuova serata della rassegna di cinema e musica Across the Movies sarà p ...