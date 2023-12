The Crown 6 | il trailer della seconda parte della stagione finale della serie VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ecco ildi The6, ladel celeberrimo show britannico, in arrivo su Netflix a dicembre. Netflix ha appena diffuso ilsesta e ultimadi The: gli ultimi sei episodi saranno disponibili su Netflix il 14 dicembre 2023. Da quando è arrivata su Netflix nel 2016, laha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni ...