Terremoto in Serie B | 4 calciatori indagati per lo scandalo scommesse | NOMI

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Clamorosoanche nel campionato diB e il riferimento è allo. Secondo quanto riferito dal Mattino di Napoli altri, non diA, sarebbero finiti nel mirino delle forze dell’ordine per calcio. “La Guardia di Finanza è andata a bussare all’abitazione di Christian Pastina, al quale sarebbero stati sequestrati i device nella sua disponibilità – scrive il quotidiano – Insieme al difensore giallorosso sarebberoanche Massimo Coda, ora alla Cremonese; Francesco Forte, attualmente al Cosenza; Gaetano Letizia, in prestito alla Feralpi Salò, ma di proprietà del Benevento”. “I quattro – si legge ancora – avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per violazione dell’articolo 4 della legge 401 del ...