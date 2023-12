Tennis | Jannik Sinner sigla un nuovo record nel 2023 | mai nessun italiano come lui

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un’annata da ricordare per. La crescita esponenziale negli ultimi mesi è coincisa con il raggiungimento della posizione n.4 del mondo, cosa che non era mai accaduta per un. Adriano Panatta fece lo stesso grazie ai successi di Roma e di Parigi, ma in quel 1976, che valse anche il trionfo della Coppa Davisquest’anno all’Italia, il campione romano non terminò l’annata in quella posizione. Per, invece, la storia è stata diversa e, nei fatti, dal post US Open ha subìto solo due sconfitte in venti match disputati a livello ATP, concludendo il proprio percorso con un bilancio di 10 vittorie in 15 incontri opposto i top-5, tenendo conto anche della sfida di Davis contro Novak Djokovic. In quest’ultimo caso, però, il contributo in termini di punti per la classifica non c’è ...