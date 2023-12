Tennis | il ritorno di Nadal | sarà a Brisbane il 31 dicembre

Leggi su ildenaro

Rafatorna in campo dopo un anno di stop e i dubbi sul prosieguo della sua carriera. Ilta maiorchino, 37 anni compiuti a giugno scorso, prenderà parte al torneo ATP 250 di, al via il 31un test per verificare la condizione a due settimane dal via degli Australian Open. Proprio a Melbourne, lo scorso 18 gennaio, aveva disputato la sua ultima partita contro McDonald, infortunandosi all'ileopsoas sinistro. Da allora un calvario fatto di infortuni e ricadute, fino all'operazione chirurgica dello scorso giugno per risolvere il problema della zona addominale.