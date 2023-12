Tennis | Fabio Fognini si ritira a Maia ed è virtualmente fuori dal main draw di Melbourne | “Non era la fine che meritavo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si interrompe sul più bello purtroppo la rincorsa diin questo finale di stagione verso la top100 del ranking ATP e soprattutto l’accesso diretto nel tabellone principale degli Australian Open 2024 senza dover passare dalle qualificazioni. Ilta ligure, vincitore la scorsa settimana di un Challenger 100 sulla terra rossa di Valencia, ha annunciato il forfait ieri prima di scendere in campo per gli ottavi di finale acontro il francese Martineau. L’azzurro, n.107 al mondo, non è riuscito a recuperare dai problemi fisici accusati durante il match di primo turno vinto in rimonta sul tedesco Gentzsch. A questo punto il giocatore 36enne nativo di Sanremo resterà con ogni probabilitàdal cut-off per ile ...