Tempesta solare verso la Terra | cosa dobbiamo aspettarci?

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Secondo gli esperti nel pomeriggio di oggi potremo assistere di nuovo all’aurora boreale senza dover partire per l’Islanda. Come già successo il 5 novembre scorso, anche oggi i cieli italiani potrebbero ospitare una vera e propria aurora causata da una nuovache esploderà in direzione del nostro pianeta. Nessun pericolo per l’uomo, ma L'articolo proviene da Il Difforme.