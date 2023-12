Tempesta solare “cannibale” colpirà la Terra

Leggi su zon

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nella giornata di oggi, venerdì 1° dicembre 2023, il pianetasarà colpito da una”: un tipo di evento legato a un’espulsione di massa coronale (CME) particolarmente energetica, le cui particelle sono in grado di inglobare quelle di eventi precedenti. Come annunciato dalla NASA, l’alone di particelle solari liberate come conseguenza di un’espulsione di massa coronale verificatasi il 28 novembre, la quarta registrata in meno di 24 ore, si muove “più velocemente” del ventoprodotto da eventi a monte, per cui è “destinato a fondersi” con due dei tre aloni già diretti verso la. Cos’è la? Unaè un disturbo della magnetosfera terrestre, di ...