Tempesta d' amore puntate italiane | Henning con il cuore spezzato

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ad', nel corso dei prossimi episodi, assisteremo ad un incredibile colpo di scena che riguarderà Shirin e Gerry, i quali si scopriranno perdutamente innamorati l'uno dell'altra e questo spezzerà ilad. Stando agli spoiler della soap opera tedesca, tutto partirà quando la Ceylan e Richter inizieranno a lavorare insieme come modelli. I due saranno costretti a baciarsi e questo susciterà la gelosia del giovane Von Thalheim, il quale chiederà alla sua fidanzata di lasciare immediatamente il suo incarico come modella. La ragazza, di fronte alla richiesta di, deciderà di abbandonare la campagna pubblicitaria in coppia con Gerry e proverà a reprimere i propri sentimenti. Shirin, infatti, si renderà conto di provare qualcosa per il suo amico in quanto sarà molto turbata ...