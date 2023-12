Svincolato accostato al Napoli | è stato accusato di violenza sull’ex fidanzata

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 dicembre 2023)alpochi giorni fa dopo l’infortunio di Mathias Olivera, lodenunciato dall’exper. Ilsembra in netta ripresa. Gli azzurri sembrano aver assorbito bene il cambio in panchina. La squadra, evidentemente, non riusciva più ad intendersi con Rudi Garcìa. Il rapporto con Walter Mazzarri, invece, sembrerebbe iniziato sotto una buona stella. Emblematico l’abbraccio del Santiago Bernabeu al momento del gol del 2-2 firmato da Frank Anguissa. In quell’occasione, èproprio il centrocampista numero 99 delad abbracciare per primo il tecnico di San Vincenzo. Oltre ad un’unità ritrovata nello spogliatoio tra la squadra, il tecnico e l’intero staff, il ...