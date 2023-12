Su TeleLombardia ed emittenti collegate SuperCoppa Spagnola 2024 e Coppa del Re

Leggi su digital-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023)e ledel gruppo Mediapason, guidato da Sandro Parenzo e composto da tre canali in Lombardia (leader in Auditel) e uno in Piemonte, hanno acquisito i diritti per la trasmissione in diretta nazionale televisiva della fase finale delladi Spagnae dei quarti di finale delladel Re per i prossimi due anni. Questi sono due dei tornei calcistici internazionali più affascinanti.Questo doppio successo rappresenta per il gruppo, sotto la guida del direttore generale e direttore editoriale Fabio Ravezzani, da...