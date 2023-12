Stop carne sintetica | Mattarella promulga legge ma Italia rispetterà Ue

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato oggi lacontenente le disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione diper prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Il governo, riferisce una nota del Quirinale, ha trasmesso il provvedimento accompagnandolo con una lettera con cui si è data notizia dell'avvenuta notifica del disegno dialla Commissione europea e con l'impegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Commissione nell'ambito della procedura di notifica. "Abbiamo appena ricevuto una nuova notifica" per ...

