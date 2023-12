Stop alla pirateria nel calcio | da Juve-Napoli al via l' operazione anti-pezzotto

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha avviato una battaglia contro laonline nelitaliano, valutata a 350 milioni di euro in danni annuali . La piattaforma sarà sottoposta a test prima di essere attivata, consentendo il blocco degli indirizzi IP illegali entro 30 minuti dloro individuazione. Questo strumento permetterà alle autorità di risalire alle persone...

Altre News in Rete:

Ex Ilva, dal 4 dicembre stop all'altoforno 2. Il siderurgico di Taranto scende ad un solo impianto in marcia

L'azienda ha ufficializzato locon una comunicazione ai sindacati metalmeccanici. Le manovre di avviofermata cominceranno probabilmente lunedì Dal 4 al 11 dicembre Acciaierie d'Italia, ex Ilva, fermerà nello stabilimento ...

Lo stop alla carne coltivata è legge, Mattarella firma il ddl. Ma l'Europa può bloccare tutto Gambero Rosso

Video - Gaza, stop alla tregua: riprendono i combattimenti LAPRESSE

Ex Ilva Taranto, lunedì lo stop dell'Afo2 per 7 giorni per manutenzione

«La decisione dell’azienda di fermare a Taranto l’Altoforno 2, ci pone difronte alla triste e gravissima realtà della fine dell’ex Ilva, la più grande acciaieria d’Europa. A luglio era stato già ...

Polonara vede la luce. E la Virtus può sorridere

La Virtus cade a Monaco, perde anche Jaleen Smith per un infortunio alla caviglia. Ma ha almeno un motivo per sorridere. Non si tratta dell’idea di giocare tre volte di fila alla Segafredo Arena – pri ...