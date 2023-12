Stop alla norma “ammazza stalle” | sospiro di sollievo per oltre 800 allevamenti bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bergamo. “La decisione di lasciar fuori glibovini da latte e da carne dnuova direttiva sulle emissioni industriali salva un settore cardine del Made in Italy e del Made in Bergamo. Come Coldiretti abbiamo lavorato molto su questo aspetto e il risultato è arrivato.”. Il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella commenta così l’accordo tra Europarlamento e Consiglio sulla proposta di modifica della direttiva emissioni, sottolineando che, come più volte denunciato da Coldiretti, rischiava di obbligare tutte lea sottostare a procedure di autorizzazione insostenibili. “Equiparare gli, anche di piccole/medie dimensioni, alle attività industriali – precisa Borella – è ingiusto e fuorviante rispetto al ruolo che essi svolgono nel garantire la sicurezza alimentare”. Sono ...