Stoccarda-Werder Brema sabato 02 dicembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Continua la cavalcata in alta classifica dellodi Hoeness, che a Francoforte coglie la nona vittoria in 12 gare e mantiene il terzo posto a 3 punti sul Borussia Dortmund. Gli svevi trovano Undav nella giornata in cui rientra Guirassy; il giocatore di proprietà del Brighton è l’autore della doppietta che stende gli adler nel primo tempo, e che permette al tecnico di gestire InfoBetting: Scommesse Sportive e