Stipendi | le dimensioni contano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le retribuzioni degli italiani sono mediamente più basse rispetto ai grandi Paesi industrializzati. Ma non per tutti: chi lavora nelle multinazionali, in particolare quelle straniere, incassa buste paga molto più pesanti (anche del 40 per cento) rispetto a quelle offerte dalle imprese medie e piccole. Che però stanno accorciando le distanze, come rivela un’indagine esclusiva. l tormentone sugli italiani pagati troppo poco è finito perfino su Quattroruote, la bibbia degli automobilisti. Intervistato dal mensile specializzato in motori, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato: «La natura del ritardo in Italia della transizione verso le auto elettriche è un fatto principalmente di ordine economico, perché il salario medio italiano avrebbe bisogno di un’integrazione almeno del 50 o 60 per cento per essere alla pari del salario ...