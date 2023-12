Stipendi | a chi spettano i bonus e gli aumenti a dicembre

Leggi su today

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tra pochi giorni arriva la tredicesima, la retribuzione aggiuntiva alloo mensile che viene maturata durante il corso dell'anno e generalmente viene pagata in un'unica soluzione alla fine di ogni anno. Non è l'unica buona notizia per i dipendenti pubblici e privati: sono diversi, infatti...