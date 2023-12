Stefano Pioli | per lui al Milan è finita | la frase sfuggita a Paolo Maldini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ilresta scosso dopo l'intervista dia Repubblica. I rossoneri non hanno potuto ignorare le parole dell'ex dirigente rossonero messo alla porta la scorsa estate.ha parlato di tutto e ha messo nel mirino la società. Critiche aspre che hanno fatto discutere parecchio. L'ex capitano rossonero non ha usato giri di parole ed è andato dritto al punto: "Sinceramente, quando oggi leggo che Theo e Leao sono il problema del, dico che al mondo si può davvero raccontare tutto e il contrario di tutto: sono due campioni, ma la loro crescita non è ancora completata e necessitano di qualcuno che li aiuti", ha affermato rivendicando le sue scelte durante la sua gestione. E ancora: "Se il club è stato venduto a 1,2 miliardi e la nuova proprietà vuole cambiare, ne ha il diritto. Ma ...