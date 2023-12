Stefano Pioli esonerato | pesantissime conferme | Milan nel caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La panchina dicon ilnon è più così salda. Dopo il k.o. con il Borussia Dortmund che complica i piani rossoneri e fa svanire quasi del tutto la qualificazione, il tecnico rossonero non può più sbagliare neanche in campionato, dove Inter e Juventus sembrano aver preso il largo. Vietato quindi passi falsi sabato sera contro il Frosinone. In caso ci fossero, per i bookmakers l'esonero durante le festività natalizie potrebbe esserci. Alcuni bookie fissano la deadline al 25 dicembre, altri al 7 gennaio, e si potrebbe moltiplicare la puntata mediamente per 3.50. Una quota in picchiata rispetto a poco più di un mese fa, quando l'esonero/dimissioni diera dato a 15. Soulé primo marcatore? La proposta è a 13 Se il Frosinone sta stupendo in questo avvio di campionato è perché sta costruendo in casa la ...