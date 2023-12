Stasera su Rai 1 va in onda il secondo round di esibizioni al buio Nuovi concorrenti si aggiungono ai 9 già selezionati dai coach Arisa | Loredana Bertè | Clementino e Gigi D' Alessio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I piccoli talenti di The Voice Kids 2023 tornano con la secpuntata delle Blind Auditions. Sempre su Rai 1 alle 21.30 con Antonella Clerici e la giuria formata daD’. Antonella Clerici scoppia a piangere in diretta tv: la sorpresa dell’amica Anna Moroni X ...

Altre News in Rete:

Spagna - Italia, dove vedere in TV e streaming la partita della Nations League femminile

, 1 dicembre 2023, la squadra allenata da Andrea Soncin , giocherà contro la Spagna nel ...- Italia Spagna - Italia si gioca allo stadio Pasarón di Pontevedra in Spagna e sarà trasmessa Su2 ...

Circeo, stasera su Rai 1 l'ultima puntata della fiction sul massacro del 1975: anticipazioni, trama e cast ilmessaggero.it

Una Squadra, il ricordo della Coppa Davis del 1976 stasera su Rai 2 La Gazzetta dello Sport

La Serie A2 Old Wild West su RaiSport HD: stasera diretta di Tezenis Verona-Gesteco Cividale

Lega Nazionale Pallacanestro ricorda l'appuntamento con la gara in diretta esclusiva free per la dodicesima giornata di Serie A2 Old Wild West 2023/24 su RaiSport HD e Rai Play Lega Nazionale ...

Antonella Clerici e i guadagni in Rai: la sua risposta sorprende tutti

Antonella Clerici si è conquistata la copertina di "Gente" e, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno ha rilasciato un'intervista esclusiva: ...