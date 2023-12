Stasera in TV | su Rai 1 | The Voice Kids

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dopo il grande successo della prima puntata, “The” tornain tv alle 21.30 su Rai 1 e Rai Italia. Il talent show, condotto da Antonella Clerici, è dedicato ai giovani talenti musicali tra i 7 e i 14 anni. Cinque emozionanti puntate durante le quali la giuria, composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Arisa, si impegnerà a far trionfare il “musicista” migliore. Anche questa sera si proseguirà con le emozionanti “Blind Auditions” durante le quali i giudici, ancora di spalle, ascolteranno i giovani talenti senza poterli vedere. Solo la voce dei concorrenti sarà determinante per conquistare i coach, che avranno l’opzione di voltarsi per aggiudicarsi il concorrente al proprio team. Nel caso in cui più coach si voltino, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidare il proprio ...