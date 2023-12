Sport in tv oggi venerdì 1° dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023)1°, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Spazio agliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek (Stati Uniti) e quella di biathlon a Oestersund (Svezia) in primo piano. Giornata in cui assisteremo alle regate dell’America’s Cup di vela, in riferimento ai preliminari di una competizione storica. Luna Rossa prosegue la caccia alla Finale. In tutto questo le azzurre del calcio saranno impegnate in Nations League contro le campionesse del mondo in carica della Spagna. Le ragazze di Andrea Soncin vorranno dare il ...