Spigolature sulla mobilità delle competenze e dei talenti | primo passo programmato dalla Ue II

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COM(2023) 715

Qual è l'utilità di un quadro di competenze? permette agli studenti di sviluppare competenze adeguate, fiducia in sè stessi e pensiero critico per aiutarli a diventare cittadini responsabili. Cosa si intende per competenza? una caratteristica intrinseca di un individuo causalmente collegata ad una performance eccellente in una mansione. La competenza si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé.