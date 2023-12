Spider-Man | Tom Holland non tornerebbe per un quarto film “solo per il gusto di farne un altro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sì, La Disney e la Marvel sembrano davvero intenzionate a realizzare uncapitolo del franchise cinematografico di Tomdedicato a-Man, ma l’attore afferma che non lo farà a meno che non ritenga che possa “rendere giustizia al personaggio”. Quindi sarebbe a dire, se gli Studios decidono diun prodotto degno.-Man: Tomnonper unperun” Tom, che è stato riluttante a impegnarsi pubblicamente per il prossimo capitolo di-Man, finalmente ha parlato di questa possibilità in una recente intervista a Collider. A detta dell’attore vorrebbe “proteggere ...