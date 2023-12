Spider-Man 4 | Tom Holland parla del suo ritorno nel sequel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tomtorna are del quarto capitolo della saga di-Man e del suonel. Tomtorna are di-Man 4 e del suonei panni dell'Uomo Ragno nel. In particolare, durante una conferenza stampa con la Critics Choice Association,ha chiarito che indosserà di nuovo il costume solo se ne varrà veramente la pena. Ecco la dichiarazione dell'attore: "Tutto quello che posso dire è che ci siamo impegnati attivamente in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un'altra questione. Mi sento molto protettivo nei confronti di ...