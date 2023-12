Speciale O anche no - La guerra fabbrica di disabilità | stasera in tv | le anticipazioni

Leggi su today

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Condotto da Paola Severini Melograni, il programma di Rai 3 "Ono" è da sempre dedicato all'inclusione e all' universo dei giovani disabili, per raccontare i loro sogni e le loro aspettative. Oggi, 1° dicembre 2023, va in onda una puntatadalla trasmissione dal titolo "La...