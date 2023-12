Spalletti è andato oltre il mito di Maradona | ma il suo addio ha cancellato la speranza di un ciclo Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ladello Sport torna a paragonare il Napoli con quello della passata stagione. In realtà con Mazzarri gli azzurri stanno cercando di recuperare il gioco che avevano messo in campo con. Il tecnico toscano, secondo la Rosea, ha avuto il merito di portare il Napoli ha vincereogni aspettativa, anche più in alto di dove era arrivato cona Napoli èildi: è stato il primo a vincere all’ombra del Vesuvio dopo Diego, portando il suo centravanti a fare meglio dell’ex Pibe per la combo tricolore-titolo di capocannoniere. Insomma, Napoli è ritornata sul tetto d’Italia nell’unico modo possibile: giocando a calcio, dominando gli avversari, divertendosi e facendo divertire. ...