“Sono andata in ospedale | mio marito mi ha menato” | il terribile audio di Vincenza prima che venisse uccisa

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si chiamavaAngrisano la 42ennea coltellate dalad Andria. Il, Luigi Leonetti è il guardiano del rimessaggio dove si trova l’abitazione in cui la coppia viveva con i figli minorenni e dove la donna ha trovato la morte. Gli operatori sanitari che hanno intercettato la chiamata fatta da Leonetti subito dopo l’omicidio, hanno sentito i bimbi urlare. “Venite, l’ho accoltellata” avrebbe detto l’uomodi fornire l’indirizzo per l’intervento. In unla donna aveva confessato le violenze subite cinque giornidi essere assassinata: “Ho avuto una settimana molto particolare,inperché miomi ha alzato le ...